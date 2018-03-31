محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب ويحقق رقما جديدا في "البريميرليغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم المصري، محمد صلاح، ليفربول، لفوز صعب على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق رقما قياسيا جديدا ويعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة.

وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول عند الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعد أن سجل زميله السنغالي، ساديو ماني، الهدف الأول، عند الدقيقة 49، ليقلب" الريدز" الطاولة على أصحاب الأرض الذين تقدموا عند الدقيقة 13.

وحقق الفرعون المصري رقما قياسيا جديدا، إذ أصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل في 21 مباراة خلال موسم واحد، إلى جانب الهولندي روبن فان بيرسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

عزز صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 29 هدفا، مبتعدا بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه، الإنجليزي هاري كين.

يذكر أن ليفربول وصل إلى نقطته رقم 66 في المركز الثاني لـ"البريميرليغ" خلف مانشستر سيتي، وبفارق نقطة وحيدة عن اليونايتد.