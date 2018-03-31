محمد صلاح يتقاسم زعامة هدافي أوروبا مع كريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عادل النجم المصري، محمد صلاح، رقم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف رقم 37 في جميع البطولات الأوروبية خلال الموسم الحالي، السبت.

وتقاسم صلاح صدارة هدافي أوروبا مع رونالدو برصيد 37 هدفا لكل منهما في جميع البطولات.

وسجل النجم المصري هدفه رقم 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن الفرعون سيلعب المباراة القادمة في دوري الأبطال، الأربعاء، في ربع نهائي البطولة أمام مانشستر سيتي.