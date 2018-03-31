محمد بن راشد بعد فوز جواده بكأس دبي للخيول: ليلة عالمية عاشتها الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر رئيس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن سعادته بتنظيم دبي، للنسخة رقم 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018، والذي شهد فوز حصانه "ثاندر سنو" التابع لإسطبلات "غودلفين".

ونشر الشيخ محمد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "ليلة عالمية مختلفة عاشتها الإمارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات".

وأضاف حاكم دبي: "كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة.. تستحق دولة بسرعة الإمارات هذا الحدث".

وقال الشيخ محمد في تغريدة سابقة: "نبارك للإمارات فوز ثاندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول.. فوز مستحق.. وتنظيم عالمي مفخرة لنا.. ومركز أول لا نتخلى عنه".

وجاء في تغريدة الشيخ محمد صورة للخيل الفائز بالجائزة الكبرى في شوط كأس دبي العالمي، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار، "ثاندر ستورم" والذي تفوق على حصان "ويست كوست".

يذكر أن كأس دبي العالمي للخيول ينقسم إلى تسعة أشواط، تتراوح جوائزها بين مليون و10 ملايين دولار ويختلف رعاتها، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الكأس 30 مليون دولار.