شاهد.. "الأسد" في شعار الدوري الإنجليزي يصبح "فرعونا" بسبب محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت صفحة "Troll Football" الرسمية الشهيرة على موقع فيسبوك، صورة تظهر الأسد الموجود في شعار الدوري لإنجليزي الممتاز، وهو يظهر على شكل فرعون مصري.

ونشرت الصفحة الصورة التي قامت بتصميمها وكتبت عليها "إنه ليس الدوري الإنجليزي بل الدوري المصري".

وقام "Troll Football" بتصميم هذه الصورة كتكريم للنجم المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفه رقم 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي و37 في جميع البطولات.

بذكر أن الفرعون المصري قاد فريقه لتحقيق فوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.