ميسي يقود برشلونة إلى "ريومنتادا" أمام إشبيلية في آخر 3 دقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة "ريمونتادا" أمام إشبيلية، بعد أن تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما، رغم تأخر الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

فعلى أرضية ملعب "رامون سانشيز بيسخوان"، تقدم الفريق الأندلسي عند الدقيقة 36 عبر اللاعب الأرجنتيني فرانكو فاسكيز.

وفي الشوط الثاني، عزز إشبيلية تقدمه بالهدف الثاني عبر الكولومبي لويس مورييل، عند الدقيقة 50، قبل أن يقلص الأوروغوياني لويس سواريز الفارق عند الدقيقة 87.

وبعد هدف سواريز بدقيقة واحدة، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدف التعادل للفريق الكتالوني، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

ولم يظهر برشلونة بمستواه المعهود، إذ بدا لاعبوه متأثرين بالمباريات الدولية الودية التي خاضوها مع منتخبات بلادهم مؤخرا.

وبهذا التعادل، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 76، ليوسع الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 12 نقطة، مع تبقي مباراة للأخير أمام ديبورتيفو لا كورونيا.