بعد 7 سنوات.. إبراهيموفيتش يسجل نسخة جديدة من هدفه في مرمى ليتشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش متابعي كرة القدم بتسجيله هدفا رائعا في ديربي "لوس أنجلوس" بأول مباراة له مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، ليسجل "إبرا" نسخة جديدة من هدفه في مرمى ليتشي الإيطالي قبل سبع سنوات.

وساهم النجم السويدي في عودة فريقه التاريخية بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف، وذلك بتسجيله هدفين قادا غالاكسي إلى قلب الطاولة والفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أعاد "السلطان" السويدي إلى الأذهان هدفه في مرمى ليتشي، حين كان لاعبا مع ميلان في الدوري الإيطالي عام 2011، حين وضع الكرة بطريقة مشابهة ومن نفس المكان تقريبا في شباك الخصم.

وانتقل "إبرا" إلى صفوف الفريق الأمريكي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرا، وتألق في أول مباراة له مع لوس أنجلوس.

يذكر أن إبراهيموفيتش قال في أول تصريح له بعد الانتقال إلى الفريق الأمريكي إن "الأسد جائع"، في إشارة إلى أنه يطمح لتسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق بطولات أخرى في الدوري الأمريكي.