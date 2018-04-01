لاعب إيطالي يعتزل كرة القدم ليصبح ممثلا إباحيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد يعتزل بعض لاعبي كرة القدم مبكرا بسبب كثرة الإصابات أو لأنهم يعانون من مشكلة صحية، لكن أحد لاعبي دوري الدرجة الرابعة الإيطالية، قرر اعتزال "الساحرة المستديرة" والتوجه إلى عالم الأفلام الإباحية.

فسخ ديفيد لوفينيلا، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، عقده مع نادي كالتشيو بورنيغليانو، والذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي ليدخل إلى عالم تمثيل الأفلام الإباحية.

وانضم لوفينيلا إلى أكاديمية سيفريدي هارد في العاصمة الهنغارية، بودابست، في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم اختياره بين ثلاثة آلاف مشارك، وفقا لما ذكرته CNN "ترك".

وغير اللاعب الإيطالي اسمه إلى "ديفيد مونتانا"، ليدخل عالم الأفلام الإباحية بهذا الاسم، وقد قال في أحد تصريحاته "يقولون إنني مهيئ لأكون ممثلا جيدا".

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية إن اللاعب قرر اعتزال كرة القدم ليجني المزيد من الأموال دون مجهود كبير.