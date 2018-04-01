هل يتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أمام اليونايتد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يسعى مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام غريمه التقليدي، مانشستر يونايتد، حين يلاقيه في الجولة 33 من "البريميرليغ"، السبت المقبل.

ويلتقي الفريقان على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، بمباراة يسعى "المواطنون" من خلالها إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحهم.

ويبتعد السيتي عن اليونايتد بفارق 16 نقطة حاليا، وسيرتفع هذا الفارق إلى 19 نقطة في حال فوز الفريق السماوي مع تبقي ست مباريات للفريقين.

وفي حال خسر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا جميع مبارياته المتبقية وفاز اليونايتد في جميعها، سيبقى السيتي متفوقا بفارق نقطة وحيدة وهو ما سيمنحه لقب الدوري.

من جانبه، قال غوارديولا إنه لا يفكر بالتتويج أمام اليونايتد حاليا، بل إن ما يشغل فكره هو مباراة فريقه أمام ليفربول، الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفريق السماوي كان قد حقق فوزا مقنعا على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، السبت، في حين تغلب اليونايتد على سوانزي سيتي بثنائية نظيفة.