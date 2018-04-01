أوزيل يسخر من شرطة مدينة ستوك: لم يتعاملوا مع قضية سرقة فتولينا الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر النجم الألماني لنادي أرسنال، مسعود أوزيل، من شرطة مدينة ستوك البريطانية، بعد فوز فريقه على ستوك سيتي بثلاثية نظيفة، الأحد، وذلك ردا على تغريدة قديمة لشرطة المدينة عن أوزيل.

ونشر النجم الألماني تغريدة جاء فيها "شرطة ستوك لم تقدر على المساعدة في قضية سرقة الصيف الماضي فأخذنا القضية على عاتقنا".

وتابع أوزيل في نفس التغريدة "فخور بأن أعلن عن حصد ثلاث نقاط صعبة من أجل The Iwobi effect (مشجع لأرسنال) وجميع جماهير المدافع".

وكان صاحب حساب The Iwobi Effect على تويتر قد طلب المساعدة في قضية سرقة من شرطة ستوك، خلال مباراة أرسنال وفريق المدينة الصيف الماضي.

ردت شرطة ستوك على طلب المشجع قائلة "نعتذر عن التأخر بالرد، فقد كنا مشغولين بالبحث عن شخص يدعى أوزيل، هل رأيته؟".

يذكر أن ارسنال كان قد حقق فوزا بثلاثية نظيفة على ستوك، الأحد، ليصل إلى نقطته رقم 51 ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.