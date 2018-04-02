الهلال يودع أبطال آسيا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 12 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع الهلال السعودي بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2006، بعد أن خسر أمام مضيفه العين الإماراتي، في مباراة ركلات الجزاء.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد، تقدم الهلال عند الدقيقة السابعة عبر محمد البريك من ركلة حرة مباشرة.

تحصل العين على ركلة جزاء، أهدرها عمر عبد الرحمن عند الدقيقة 20، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء أخرى للزعيم الإماراتي سجلها السويدي ماركوس بيرغ عند الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني، تحصل الزعيم الإماراتي على ركلة جزاء ثالثة ترجمها بيرغ لهدف ثان، وهو هدف الفوز بالمباراة التي انتهت، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، ودع الهلال دوري أبطال آسيا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2006، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة الثانية، في حين وصل العين إلى نقطته السابعة، لينتزع المركز الثاني من الريان القطري الذي خسر أمام استقلال طهران الإيران، ولم يضمن أي من الفرق الثلاثة التأهل بعد.