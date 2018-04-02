محمد السهلاوي ينشر صورة مع تركي آل الشيخ ويوجه رسالة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مهاجم المنتخب السعودي ونادي النصر، محمد السهلاوي، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على الدعم الذي خصه به، ووعده بتقديم الأفضل.

ونشر السهلاوي صورة تجمعه بآل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب فوقها "أشكر معالي المستشار تركي ال الشيخ على اهتمامه الكبير بجميع اللاعبين بشكل عام واهتمامه بي بشكل خاص وأعده وأعد الجمهور السعودي بتقديم أفضل ما لدي خلال الفترة القادمة بإذن الله".

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة قد وجه نقدا لمهاجم النصر بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره البلجيكي الودية والتي انتهت برباعية نظيفة لبلجيكا، في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وبرر آل الشيخ انتقاده للسهلاوي لاحقا، بأنه يقدره ويتوقع منه الأفضل، قبل أن يشركه في برنامج إعدادي مع نادي مانشستر يونايتد.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، يسعى للوصول باللاعبين السعوديين إلى أقصى درجات الجاهزية قبل المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.