تركي آل الشيخ يتكفل بمعسكر إعدادي للاعب الاتحاد في مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بمعسكر إعدادي للاعب نادي الاتحاد، عبد الرحمن الغامدي، في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر كشفت فيها عن لقاء جمع آل الشيخ بالغامدي وذكرت أن الأول تكفل بمعسكر إعدادي خاص في اليونايتد للاعب لمدة أسبوعين.

وتألق الغامدي، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، خلال مباراة فريقه أمام الباطن، الأحد، إذ ساهم في وصول "النمور" لنهائي كأس الملك، بتسجيله هدفا في المباراة التي انتهت بستة أهداف مقابل هدفين لصالح الاتحاد.

يسعى آل الشيخ لتحضير عدد من اللاعبين السعوديين للمشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، الصيف المقبل، كما أنه يبحث عن النواقص التي يراها في تشكيلة "الأخضر"، ومن بينها مركز قلب الهجوم، قبل انطلاق المحفل العالمي.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية للمونديال، إذ وقع في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا ومصر وأوروغواي.