هاري كين عن محمد صلاح: لا أستطيع التحكم بما يفعله.. إنه لاعب عظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد اللاعب الإنجليزي لتوتنهام هوتسبرز، هاري كين، بمنافسه على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، النجم المصري محمد صلاح، وأكد أنه لا يستطيع التحكم بما يفعله الفرعون لذلك فإنه يركز على ما يقدمه هو فقط.

وقال كين عن صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "إنه يقوم بعمل رائع، وهو لاعب عظيم جدا، لقد أخذ الأفضلية نوعا ما ولكننا سنرى ما سيحصل في النهاية".

وتابع الهداف الإنجليزي حديثه عن نظيره المصري قائلا "لا أستطيع التحكم بما يفعله، لذلك يجب التأكد من أنني أقوم بالتحضير بالطريقة الأفضل للمباريات كي أكون جاهزا".

وقال كين عن المنافسة بينه وبين صلاح "لقد عشت مثلها الموسم الماضي مع أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، يجب أن أركز فقط على المستوى الذي أقدمه مع فريقي ومع أداء الفريق عامة، وسنرى ما سيحدث بنهاية الموسم".

وأشار المهاجم الإنجليزي إلى أنه عمل جاهدا كي يعود من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بأقصر وقت ممكن، وعبر عن سعادته بتعافيه مبكرا منها.

يذكر أن صلاح يتقدم بفارق خمسة أهداف عن كين في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله للهدف رقم 29 مقابل 24 هدفا لمهاجم توتنهام.