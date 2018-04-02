ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح ومواجهة مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب السنغالي، ساديو ماني، أنه وزملاءه سيقدمون المساعدة للنجم المصري محمد صلاح، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، مشددا على أهمية وجود "الفرعون" مع الفريق.

وقال ماني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول "محمد صلاح قادر على صنع الفارق في المباريات الصعبة".

وأضاف الجناح السنغالي "هو لاعب عظيم يساعدنا على تحقيق الفوز"، وتابع "الجميع سعداء بوجود مو مع الفريق، سنساعده على إحراز الأهداف وسنصنع المزيد منها".

أما عن مباراة مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا فقال ماني "ستكون مباراة كبيرة وكل شيء ممكن، سنلعب على ملعبنا وسنبذل قصارى جهدنا".

يذكر أن "الريدز" سيواجهون "مواطني مانشستر"، الأربعاء، على أرضية ملعب "أنفيلد رود" في مدينة ليفربول.