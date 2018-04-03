أهلي جدة والجزيرة الإماراتي يقصيان تراكتور الإيراني والغرافة القطري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ الأهلي السعودي والجزيرة الإماراتي دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد فوز الأول على تراكتور سازي الإيراني بهدفين نظيفين، وتغلب الثاني على الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباريات المجموعة الأولى من البطولة الآسيوية.

تقدم الأهلي عند الدقيقة 49 عبر مهند عسيري، ليحافظ "الراقي" على تقدمه حتى الوقت بدل الضائع حين سجل المصري مؤمن زكريا الهدف الثاني، وحجز الأهلي مقعدا في الدور القادم من البطولة للمرة الثانية على التوالي.

حقق الأهلي نقطته رقم 11، ليبتعد عن صاحب المركز الثالث، الغرافة، بست نقاط، ويضمن التأهل مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

من جانبه، عبر الجزيرة الإماراتي إلى الدور المقبل، بعد فوزه القاتل على مضيفه، الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

فعلى أرضية ملعب ثاني بن جاسم، تقدم الضيوف عبر النجم البرازيلي رومارينيو، عند الدقيقة 14، قبل أن يتعادل الغرافة عند الدقيقة 28 عبر أحمد علاء الدين.

سجل الفريق القطري هدف التقدم عند الدقيقة 44 عبر النجم الهولندي ويسلي شنايدر، قبل أن يتعادل الجزيرة عن طريق القناص علي مبخوت، عند الدقيقة 69.

وخطف مبخوت الفوز الثمين من الغرافة، عند الدقيقة 94، بهدف منح فيه الفوز لفريقه وأقصى الغرافة من البطولة.

ووصل الجزيرة إلى النقطة الثامنة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة مع تبقي جولة واحدة، سيواجه فيها الفريق القطري، الأهلي، وسيودع الغرافة البطولة حتى وإن فاز وخسر الجزيرة أمام تراكتور بسبب حساب نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين.