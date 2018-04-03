تركي آل الشيخ يلتقي برئيس الاتحاد الأمريكي ويشيد بملف استضافة مونديال 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، برئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، وأشاد بقوة الملف المشترك الذي يجمع أمريكا والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026، والذي يقابله ملف المغرب لاستضافة البطولة.

ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بكورديرو وكتب فوقها "سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة القائمة على ملف الترشح لدول أمريكا وكندا والمكسيك ملف قوي لتنظيم كأس العالم 2026".

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد قال في وقت سابق إن السعودية لم تتلق طلبا لدعم أحد الملفين المرشحين لاستضافة البطولة، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وأشار آل الشيخ في نفس التغريدة إلى أن السعودية ستبحث عن مصلحتها في هذه القضية مشددا على أن "اللون الرمادي لم يعد مقبولا".

يذكر أن المغرب ينافس الملف الثلاثي المشترك لتنظيم مونديال 2026 والذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.