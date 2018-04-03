مدير المنتخب المصري يكشف حقيقة استبعاد محمد صلاح من كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، حقيقة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن استبعاد النجم محمد صلاح من تشكيلة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم 2018، بسبب عدم خضوعه لفحص المنشطات، مؤكدا عدم صحة هذه الأنباء.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحات للهيطة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نفى فيها صحة أنباء استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم لصلاح من تشكيلة المنتخب لعدم خضوعه لفحص المنشطات خلال المعسكر الذي أقيم في سويسرا مؤخرا.

وأشار مدير المنتخب المصري إلى أن نجم "الفراعنة" وصل إلى المعسكر بعد إجراء الفحص وهو أمر طبيعي قد يتكرر بالمستقبل، ولا يتم الاتفاق عليه مسبقا، لوجود احتمال ضم لاعبين جدد خلال أيام المعسكرات.

ونفى لهيطة أن يكون الاتحاد المصري قد تلقى خطابا من الفيفا أو من أي جهة أخرى، بشأن استبعاد صلاح من المشاركة في المونديال الروسي.

يذكر أن الفرعون المصري كان قد شارك في المعسكر الإعدادي للمنتخب المصري في سويسرا، ولعب مباراة واحدة خلاله أمام البرتغال وغاب عن اللقاء الآخر أمام اليونان.