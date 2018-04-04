رونالدو يسجل هدفا تاريخيا ويقود ريال مدريد لاكتساح يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ريال مدريد مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة، ليضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين قلب بايرن ميونخ الطاولة على إشبيلية، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

بدأ الريال الشوط الأول بقوة، ونجح رونالدو في فك عقدة دفاع يوفنتوس عند الدقيقة الرابعة بعد تمريرة مميزة من الإسباني فرانسيسكو إيسكو.

سيطر الفريق الملكي على مجريات اللعب، وتحكم في وسط الملعب في الوقت الذي حاول فيه يوفنتوس الاستفاقة من وقع صدمة الهدف المبكر.

دامت سيطرة الريال حتى الدقيقة 20، حين تمكن أصحاب الأرض من فرض أسلوبهم وحاصروا الضيوف في مناطقهم وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من مناسبة لكن غياب اللمسة الأخيرة حرمهم من ذلك.

وفي الشوط الثاني، حاول "اليوفي" العودة في المباراة، لكن "صاروخ ماديرا" سجل هدفا تاريخيا عند الدقيقة 64، بكرة خلفية مذهلة، ستعيش طويلا في أذهان عشاق كرة القدم.

وبعد دقيقة من هدف رونالدو، تعرض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لحالة طرد، ليصبح يوفنتوس في وضع كارثي، ويضيف الريال الهدف الثالث عند الدقيقة 72 عبر البرازيلي مارسيلو، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للفريق الملكي.

وبهذه النتيجة، وضع الريال قدما في نصف نهائي البطولة، إذ أصبح يوفنتوس بحاجة الفوز بأربعة أهداف نظيفة ليعبر إلى المربع الذهبي.

من جانبه، قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه إشبيلية، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليقترب من نصف النهائي.