رأي.. كيف يجب أن يلعب ليفربول ومانشستر سيتي في الموقعة المرتقبة؟

هذا التقرير بقلم عبيدة نفاع، محرر الشؤون الرياضية بموقع CNN بالعربية ولا يعكس بالضرورة رأي أو توجهات الشبكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب "أنفيلد"، في مباراة سيسعى من خلالها السيتي لتحقيق فوز يقربه من الدور المقبل، في حين سيحاول ليفربول تحقيق انتصار بشباك نظيفة، فما هي النصائح الفنية التي نقترحها قبل الموقعة المرتقبة؟

نصائح فنية لليفربول

تجنب الضغط العالي

يجب على ليفربول ألا يمارس الضغط العالي على السيتي إلا في حال التأخر بالنتيجة، لأن الفريق السماوي يعتبر من أفضل الفرق في أوروبا بالخروج بالكرة من مناطقه تحت الضغط، وممارسة الضغط العالي سيفتح مساحات بالخلف وسيسمح لمهاجمي السيتي باختراق دفاعات ليفربول.

اللعب المباشر

على "الريدز" ألا يحاولوا مجاراة السيتي بالاحتفاظ بالكرة، وذلك لأن إمكانيات لاعبي الوسط لليفربول أقل من نظرائهم وبالتالي من الممكن أن يخسروا الكرة في أماكن خطرة، لذلك يجب أن يعتمد فريق يورغن كلوب على اللعب المباشر والتحول السريع من الدفاع للهجوم وربما الاعتماد على الكرات الطولية باتجاه لاعبي الهجوم.

الاختراق من الأطراف

يجب أن يستغل محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو المساحات التي سيتركها ظهيرا السيتي، وبالتالي عليهم أن يحاولوا اختراق الدفاع السماوي من الأطراف.

الخطة الأفضل

من الأفضل أن يلعب كلوب بخطة 4-3-2-1، بوجود ثلاثة لاعبين في الوسط، أمام المدافعين، يتحول اثنان منهما إلى الثلث الهجومي حين تكون الكرة مع ليفربول، بالإضافة إلى وجود الثلاثي الهجومي في المقدمة والظهيرين.

نصائح فنية للسيتي

تطبيق الضغط العالي

يجب أن يمارس السيتي ضغطا خانقا على دفاع ليفربول عندما يمتلك لاعبو "الريدز" الكرة مطلع الشوطين على وجه الخصوص، كما أن على بيب غوارديولا أن يوجه لاعبيه بالضغط مباشرة بعد ضياع الكرة لاسترجاعها بسرعة وحرمان ليفربول من الخروج بالكرة بأريحية.

تغطية الأطراف

من المفترض أن تكون المهمة الأساسية لمدافعي السيتي، حرمان صلاح وماني من استلام الكرة في المساحات الخالية على الأطراف، خلف الظهيرين، وإجبار اللاعبين على البحث عن المساحات في العمق لاحتوائهما، وبالتالي شل عمليات ليفربول الهجومية.

ضرب دفاع ليفربول من العمق

يعاني ليفربول من بطء قلبي الدفاع وسوء تمركزهما، وهو الأمر الذي يجب أن يستغله السيتي عبر الثنائيات والثلاثيات حتى الوصول إلى عمق دفاع "الريدز"، وهو أمر يتطلب تحضيرا سريعا للوصول بالكرة إلى الثلث الهجومي.

الخطة الأفضل

أفضل خطة للسيتي في هذه المباراة هي 4-3-3 على شكل (4-1-2-3 هجوميا و 4-3-2-1 دفاعيا) إذ يجب على الفريق السماوي ان يلعب بخطة هجومية في سعيه لتسجيل هدف على الأقل في ملعب "أنفيلد" لتسهيل المهمة في العودة.