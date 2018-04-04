محمد صلاح يدك حصون مانشستر سيتي بالهدف الأول في "قمة أوروبا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح النجم المصري محمد صلاح، أهداف ليفربول في المباراة التي تجمع فريقه بمانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول لـ"الريدز" عند الدقيقة 11 من عمر اللقاء، الذي يقام على أرضية ملعب "أنفيلد رود".

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 38 خلال الموسم الحالي ليصبح على بعد هدف وحيد من متصدر ترتيب هدافي جميع المسابقات الأوروبية، كريستيانو رونالدو.