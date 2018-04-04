ما هي الرسالة التي وجهها رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد تصفيقها له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شكره لجماهير يوفنتوس على تصفيقها له بعد الهدف التاريخي الذي سجله في مباراة يوفنتوس، الثلاثاء، بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات أدلى بها بعد المباراة "لقد كان هدفا رائعا، ماذا يمكن أن أقول، إنه رائع حقا".

وأضاف النجم البرتغالي "لم أتوقع أن أسجل هذا الهدف لكن دعنا نتحدث عن المباراة".

وأشاد رونالدو بأداء زملائه في الفريق وعبر عن سعادته بالفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة، لكنه حذر في الوقت نفسه من التراخي في مباراة الإياب.

أما عن ردة فعل جماهير اليوفي التي صفقت له بعد الهدف المميز الذي سجله فقال النجم البرتغالي "أريد أن أشكر جماهير يوفنتوس عامة لقيامهم بتصرف رائع لم يحدث في مسيرتي من قبل".

وأكد رونالدو أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي المفضلة بالنسبة لريال مدريد.

يذكر أن يوفنتوس بات يحتاج إلى الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي ستلعب على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، كي يعبر إلى نصف النهائي، وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة.