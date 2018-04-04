شاهد.. كريستيانو رونالدو يسجل هدفا "تاريخيا" في مرمى يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا تاريخيا في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، في المباراة التي تقام ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو الهدف الثاني بكرة خلفية مذهلة عند الدقيقة 64، ليعمق جراح يوفنتوس.

وسيبقى هذا الهدف عالقا لفترة طويلة قادمة في أذهان عشاق كرة القدم، كأحد أفضل الأهداف عبر تاريخ البطولة.