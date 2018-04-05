شاهد.. ظهور بارز للداعية عادل الكلباني في بطولة "البلوت" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفتت مشاركة الداعية السعودي البارز، عادل الكلباني، في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” بالسعودية الأنظار إليه، حيث أن الآراء كانت متباينة في المملكة حول هذه اللعبة بين من يرى أنها محرّمة وآخرون يرون أنها لعبة شعبية مباحة.

وظهر الكلباني، وهو إمام سابق للحرم المكي، بحسب الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان المتنافسون منهمكين في خوض مواجهات "البلوت" التي تُلعب بأوراق اللعب، وتشتهر في المجتمعات الخليجية، وقد نشر الأربعاء صورة عله عبر حسابه الرسمي على تويتر، أثناء زيارته للبطولة.

الداعية السعودي قال إنه ليس خبيراً في لعبة "البلوت" والألعاب الأخرى الجديدة ولا يعرف سوى لعب قديمة تدعى "الشيبة" متمنياً للمشاركين في البطولة التوفيق وأن يكون التنافس بينهم شريفاً مع روح رياضية بعيداً عن ما يشوشه شرعاً وعقلاً وأخلاقاً، على حد وصفه.

الكلباني أضاف أن التنافس الرياضي مطلوب دائماً، لكن يجن أن يكون داخل الحلبة أو الملعب فقط، دون حقد أو بغضاء. وأكّد أنه اذا كان التشجيع أو اللعب في حدود الحلبة لا شيئ يمنع ذلك.

يذكر أن بطولة المملكة للبلوت انطلقت في الرياض الأربعاء، على كأس الهيئة العامة للرياضة في مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتستمر حتى يوم الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السوعدية "واس."

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ويشارك في هذه البطولة 12288 لاعبًا، تم اختيارهم بنظام إلكتروني عشوائي، من أصل ما يزيد على 80 ألفًا تقدموا بطلب التسجيل.

وقد حظيت منافسات اليوم الأول حضور ومشاركة عدد من المشاهير ونجوم كرة القدم القدامى، حيث أقيمت فيما بينهم عدة تحديات على هامش هذه البطولة، كما شهدت مشاركة أصغر لاعب في البطولة عيد بن دخيل الله العتيبي 14 سنة الذي تأهل مع والده إلى الجولة الثانية.

يذكر أن الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة تبلغ مليون ريال سعودي، لأصحاب المراكز الأربع الأولى، وتأتي إقامتها امتدادًا للأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة.