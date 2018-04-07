الحسم يتأجل في قمة الأهلي والهلال.. وعمر السومة يخرج غاضبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهت قمة "الحسم" في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي بين الأهلي والهلال، ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من البطولة.

فعلى أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة وبحضور جماهيري تجاوز الـ43 ألف متفرج، جاء الشوط الأول قويا بين الفريقين.

لاحت فرص عدة للهلال والأهلي لكن لم ينجح مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي خطف المباراة، لكن تألق الحارس العماني علي الحبسي، حرمه من ذلك، كما أن خروج النجم السوري عمر السومة بتبديل اعترضت عليه جماهير "الراقي" شتت تركيز لاعبي الفريق الأخضر.

بالمقابل، أضاع مهاجمو الهلال فرصا بالجملة في الدقائق الأخيرة من المباراة، بسبب "فردية" بعض اللاعبين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، وصل الهلال إلى النقطة رقم 53 مقابل 53 نقطة للأهلي، مع تبقي جولة وحيدة على نهاية البطولة.