بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ28 في تاريخه، بعد الفوز على أوغسبورغ، السبت، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضمن تحقيق اللقب قبل خمس جولات من النهاية.

ووصل البايرن إلى نقطته رقم 72، ليتفوق على أقرب ملاحقيه، شالكة بفارق 20 نقطة.

ويتبقى خمس جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني، وهو ما يعني أن في حال خسارة البايرن جميع المباريات المتبقية وفوز شالكة، سيبقى البايرن متفوقا بنقطتين، إذ لازال أمام شالكة ست مباريات.

وحقق الفريق البافاري لقب "البوندسليغا" للموسم السادس على التوالي، والبطولة رقم 28 في تاريخه.

واحتفل البايرن مع جماهيره التي حضرت إلى ملعب "إمبولس أرينا"، إذ ألقى الجمهور التحية للاعبيه ومدربه الألماني، يوب هاينس.

يذكر أن الفريق البافاري يستعد لخوض مباراة عودة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية، الأربعاء.