شاهد.. كريستيانو رونالدو يكرر هدفه "التاريخي" قبل مباراة أتلتيكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا مشابها لذلك الذي هز به شباك يوفنتوس، الثلاثاء، ولكن في تدريبات ريال مدريد لمباراة أتلتيكو هذه المرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق الملكي على تويتر فيديو لرونالدو وهو يسجل هدفا بمقصية خلفية مميزة، في لقطة شبيهة بهدفه في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وقام الظهير الأيمن للريال، الإسباني داني كارفخال، بإرسال كرة عرضية لرونالدو خلال تدريبات الفريق استعدادا لـ"ديربي مدريد" أمام أتلتيكو، وهو ما فعله أمام "اليوفي".

وشغل "صاروخ ماديرا" الأوساط الكروية والإعلامية العالمية بعد أن سجل هدفا تاريخيا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أمام يوفنتوس.

يذكر أن الفريق الملكي يستعد لخوض مباراة هامة أمام الأتلتيكو، الأحد، ضمن صراع الفريقين على حصد المركز الثاني في الدوري الإسباني.