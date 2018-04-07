مانشستر يونايتد يفسد فرحة السيتي في 97 ثانية ويقلب الطاولة عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفسد مانشستر يونايتد أفراح مانشستر سيتي، بعد أن قلب الطاولة عليه وحرمه من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ففي الموقعة التي لعبت على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، تقدم السيتي عند الدقيقة 25 عبر قائده البلجيكي فينسنت كومباني، قبل أن يضيف الألماني إلكاي غندوغان الهدف الثاني عند الدقيقة 31.

شعر أصحاب الأرض بالارتياح بعد نهاية الشوط الأول بتقدمهم بهدفين نظيفين، لكن الفرنسي بول بوغبا أفسد فرحتهم خلال 97 ثانية، حين سجل هدفين متتاليين عند الدقيقتين 53 و55، ليعدل النتيجة لفريقه.

ولم يكتف أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتعادل، بل عادوا وقلبوا الطاولة على السيتي بتسجيل الهدف الثالث عبر الإنجليزي كريس سمولينغ، عند الدقيقة 69.

وأفسد اليونايتد فرحة غريمه التقليدي الذي كان يستعد للاحتفال بالفوز باللقب الخامس في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، في حال فوزه بموقعة "الاتحاد".

ووصل الشياطين الحمر إلى النقطة رقم 71، في حين تجمد رصيد السيتي عند النقطة 84.

يذكر أن هذه هي الخسارة الثانية لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا خلال الموسم الحالي بعد الهزيمة أمام ليفربول برباعية مقابل ثلاثة أهداف.