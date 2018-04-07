زيدان يكشف عن قراره بشأن تنظيم ممر شرفي لبرشلونة في الكلاسيكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، عن حقيقة تنظيم فريقه لممر شرفي حين يواجه الغريم التقليدي، برشلونة في 6 مايو/أيار المقبل.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا أعلم إلى متى ستسألونني عن هذا الموضوع، لكن جوابي واضح، هذا هو قراري".

وتابع زيزو "لا أفهم لماذا يقام الممر الشرفي ولن يحدث هذا الأمر (أمام برشلونة) رغم أننا بعيدون عن نهاية الموسم".

وأضاف المدرب الفرنسي في إشارة إلى أن الفريق الكتالوني لم يقم ممرا شرفيا للريال بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية "برشلونة كسر التقليد".

وعند سؤاله عن سبب عدم احتفال الويلزي غاريث بيل بأهداف فريقه أمام يوفنتوس قال زيدان "لقد سمعت أنه لا يعيش أفضل أوقاته على المستوى الذهني وقد يكون ذلك صحيحا، لكنه بخير".

أما بشأن رحيل اللاعب الويلزي أكد زيزو أنه يشعر بأن بيل سيبقى ضمن صفوف الفريق الملكي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام رحيله إذ قال إن كل شيء يمكن أن يحدث.

يذكر أن الريال سيواجه أتلتيكو، الأحد، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة سيشتعل فيها الصراع على المركز الثاني بين الفريقين.