أتلتيكو يفرض التعادل على ريال مدريد وبرشلونة هو المستفيد الأكبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرض أتلتيكو مدريد التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" تقدم الفريق الملكي عند الدقيقة 53، عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رفض الأتلتيكو تلقي الهزيمة الأولى على ملعب الريال في الدوري منذ عام 2012، وتعادل عبر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، عند الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، وصل الريال إلى النقطة رقم 64، في حين حقق أتلتيكو نقطته رقم 68، ليبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر، برشلونة.