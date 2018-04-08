المنتخب التونسي يتلقى ضربة موجعة قبل خوض كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى المنتخب التونسي ضربة موجعة، بعد الإعلان عن إصابة نجمه يوسف المساكني، بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وهو الأمر الذي سيغيبه عن المشاركة مع "نسور قرطاج" في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعلن نادي الدحيل القطري، الذي يلعب له المساكني عن إصابة مهاجمه التونسي بقطع جزئي في الرباط الصليبي وهو الأمر الذي سيغيب اللاعب بسببه لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر.

ويعد المهاجم التونسي من أهم الركائز الهجومية للمنتخب التونسي، وأحد أهم العناصر التي يعول عليها التونسيون في كأس العالم 2018.

ومع تبقي شهرين على انطلاق العرس العالمي، يبدو أن المهاجم الملقب بـ"النمس" سيغيب عن المونديال، ما سيشكل ضربة موجعة للهجوم التونسي في كأس العالم.

يذكر أن المساكني لعب دورا بارزا مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، إذ سجل ثلاثة أهداف حاسمة في مشوار "النسور" وقادهم للمحفل العالمي بعد غياب 12 عاما.