كلوب يكشف عن إمكانية مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن إمكانية مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي، والتي ستقام الثلاثاء.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "علينا أن ننتظر ردة الفعل غدا، عندها سوف نتحذ قرارا، هذا كل شيء".
وتعرض الفرعون المصري لإصابة خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي، أبعدته عن مواجهة فريقه أمام إيفرتون، السبت.
يذكر أن صلاح سجل هدفا أمام السيتي في مباراة الذهاب وصنع آخرا، باللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة لـ"الريدز"
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