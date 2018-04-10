المغرب يقدم استئنافا ضد "فيفا" من أجل لاعب برشلونة السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم استئنافا ضد قرار حرمانه من تسجيل اللاعب منير الحدادي في صفوفه للمشاركة في كأس العالم 2018، بسبب تمثيله لمنتخب إسبانيا الأول، وفقا لبيان نشر الثلاثاء، وحصلت CNN على نسخة منه.

وقدم الاتحاد المغربي واللاعب استئنافا مشتركا، للاعتراض على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي رفض تسجيل اللاعب الذي ينتمي لأصول مغربية في صفوف أسود الأطلس.

وأشار البيان إلى أن المغرب والحدادي، طلبا أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية في منتصف مايو/أيار المقبل، ليتمكن اللاعب من اللحاق بمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن اللاعب السابق لبرشلونة كان قد فضل اللعب في صفوف المنتخب الإسباني على ارتداء قميص المنتخب المغربي سابقا، قبل أن يعود وينوي تمثيل بلاده بعد عدم استدعائه المتكرر لصفوف "لا روخا".