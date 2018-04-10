تعرف على قرار الاتحاد الإنجليزي بشأن إلغاء طرد محمد النني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب المصري لنادي أرسنال، محمد النني.

ونشر الاتحاد بيانا جاء فيه "محمد النني سيكون متاحا للعب المباريات الثلاث القادمة لأرسنال، وذلك بعد أن رأت اللجنة المستقلة أن قرار طرده أمام ساوثهامبتون، الأحد، لم يكن صحيحا".

سيكون النني متاحا للمشاركة مع "الغانرز" في المباراة القادمة، أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى النجم المصري بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، الأحد، لكن أرسنال قدم طلب اسئناف ضد البطاقة الحمراء الممنوحة للاعبه.