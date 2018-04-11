ثورة روما تقصي برشلونة "اليائس" وليفربول يعبر عقبة السيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ليلة لن تنسى في كرة القدم، حقق روما ما يشبه "المعجزة" ونجح بإقصاء برشلونة من الدور ربع النهائي، في الوقت الذي عبر فيه ليفربول عقبة مانشستر سيتي وبلغ المربع الذهبي.

فعلى أرضية ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، حقق الذئاب "رمونتادا" تاريخية، بعد أن فازوا على برشلونة بثلاثية نظيفة.

تقدم الفريق الإيطالي عند الدقيقة السادسة عبر اللاعب البوسني إدين دزيكو، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز روما تقدمه بالهدف الثاني عبر الإيطالي دانيلي دي روسي، عند الدقيقة 58، قبل أن يطلق اليوناني كوستاس مانولاس رصاصة الرحمة على الفريق الكتالوني ويسجل الثالث عند الدقيقة 82.

وعبر روما إلى الدور نصف النهائي بعد أن خسر برباعية مقابل هدف وحيد في الذهاب، وتفوق بثلاثية نظيفة في الإياب ليعبر بفارق الأهداف خارج الأرض.

من جانبه، تمكن ليفربول من عبور عقبة السيتي بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتفوق بنتيجة 5-1 بمجموع لقاءي الذهاب والإياب.