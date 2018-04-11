محمد صلاح يوجه "الضربة القاضية" لأحلام مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حطم النجم المصري محمد صلاح، آمال مانشستر سيتي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وبعد أن تقدم السيتي عند الدقيقة الثانية عبر البرازيلي غابرييل جيسوس، نجح صلاح في تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 56.

وبهدف النجم المصري، أصبح السيتي بحاجة لتسجيل أربعة أهداف للوصول إلى نصف النهائي وهو الأمر الذي يبدو شبه مستحيل مع تبقي أقل من 30 دقيقة على نهاية المباراة.

يذكر أن الفرعون المصري وصل إلى هدفه التاسع في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، والهدف رقم 39 في جميع المسابقات.