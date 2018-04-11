تغريدة غير واضحة لمحمد صلاح بعد احتساب هدف ستوك لهاري كين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتسب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهدف الثاني لتوتنهام في مباراته أمام ستوك سيتي، للمهاجم الإنجليزي هاري كين، وبعد صدور القرار بدقائق قليلة نشر النجم المصري محمد صلاح تغريدة ربطها البعض باحتساب الهدف لكين.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإنجليزي على موقع تويتر القرار الذي تم من خلاله احتساب الهدف الثاني لكين، رغم أنه لم يلمس الكرة.

وكان الهدف محتسبا باسم اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن، قبل أن يصدر الاتحاد الإنجليزي هذا القرار ليرفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 25 هدفا، خلف صلاح بفارق أربعة أهداف.

وبعد صدور القرار بدقائق قليلة نشر صلاح تغريدة عبر فيها عن دهشته وقال "حقا؟" وهو الأمر الذي ربطه البعض باحتساب الهدف لكين.