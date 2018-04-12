رونالدو يكتب نهاية حزينة لقصة يوفنتوس وبوفون بدوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أحبط ريال مدريد "ريمونتادا" يوفنتوس، بهدف قاتل من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الإيطالي ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" وفي ليلة كادت أن تكون تاريخية، تقدم يوفنتوس عند الدقيقة الثانية عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

حاول الريال تسجيل هدف التعادل، لكن صلابة دفاع اليوفي وتركيز لاعبيه حرمه من ذلك، ليعزز ماندزوكيتش تقدم فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة 37، وينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حقق فريق السيدة العجوز ما كان يتمناه وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 61، وعاد للخلف من أجل الحفاظ على تقدمه.

دام تقدم الضيوف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حين منح الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، ركلة جزاء لريال مدريد، سجل منها كريستيانو رونالدو هدف التأهل لفريقه.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة خروجا لا يليق بتاريخ الحارس الإيطالي، جيانلويجي بوفون، الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا ببطاقة حمراء، في مباراته الأخيرة في البطولة.

من جانبه، تجاوز بايرن ميونخ عقبة إشبيلية وتأهل إلى نصف النهائي، بعد أن تعادل سلبيا في مباراة الإياب مع الفريق الإسباني وفاز عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبذل يون قد اكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي، بوصول الريال والبايرن وروما وليفربول، ومن المقرر أن تقام قرعة هذا الدور الجمعة.