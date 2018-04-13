جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، يتحدث فيه عن حبه لليفربول منذ كان طفلا.
محمد صلاح لـCNN: اخترت ليفربول في البلاي ستيشن" عندما كنت طفلا
صلاح لـCNN: ليفربول كان فريقي في البلاي ستيشن
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
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محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.
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