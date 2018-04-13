محمد صلاح لـCNN: اخترت ليفربول في البلاي ستيشن" عندما كنت طفلا

صلاح لـCNN: ليفربول كان فريقي في البلاي ستيشن

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
محمد صلاحنادي ليفربولليفربولالاتحاد الأوروبي لكرة القدمكرة القدم
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محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، يتحدث فيه عن حبه لليفربول منذ كان طفلا.  

محمد صلاحنادي ليفربولليفربولالاتحاد الأوروبي لكرة القدمكرة القدم