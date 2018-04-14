برشلونة يستفيق من صدمة روما بفوز صعب على فالنسيا... ويحقق رقما تاريخيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استفاق برشلونة من وقع خروجه المدوي أمام روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعزز صدارته للدوري الإسباني.

فغلى أرضية ملعب "كامب نو"، تقدم الفريق الكتالوني عند الدقيقة 15 عبر الأوروغوياني لويس سواريز، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الفرنسي سامويل أومتيتي، الهدف الثاني لبرشلونة، عند الدقيقة 51، ليصالح جماهير فريقه التي كانت غاضبة من مستواه المتواضع أمام روما.

وعند الدقيقة 85، منح حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف، سجلها داني باريخو، بعد أن مرت الكرة من بين يدي الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 82، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، إلى 14 نقطة، مع تبقي مباراة للأخير أمام ليفانتي، الأحد.

وبهذا الفوز، استفاق برشلونة من صدمة خروجه التاريخي أمام روما، بعد أن تفوق بالذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة.

يذكر أن برشلونة حقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري، بعد أن أكمل 39 مباراة دون هزيمة ليكسر رقم ريال سوسيداد الذي صمد لـ38 مباراة.