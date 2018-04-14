التألق يستمر.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام بهدفه أمام بورنموث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب أفريقي يسجل 30 هدفا خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن وضع بصمته على هدف في مباراة ليفربول أمام بورنموث، السبت، كما حقق رقمين آخرين.

وتقدم "الريدز" عند الدقيقة السابعة عبر السنغالي ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز الفرعون المصري تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 68، من كرة رأسية مميزة، ليوقع على هدفه رقم 30 خلال الموسم الحالي، قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثالث للريدز عند الدقيقة 89.

وبهذا الهدف، أصبح صلاح أول لاعب أفريقي يصل إلى حاجز الـ30 هدفا في موسم واحد من "البريميرليغ" متفوقا على النجم الإيفواري ديدييه دروغبا الذي سجل 29 هدفا في موسم 2009/2010.

وحقق النجم المصري رقما آخر بعد أن أصبح ثالث لاعب يسجل 40 هدفا في موسم واحد، بجميع المسابقات في تاريخ ليفربول، وثامن لاعب يسجل 30 هدفا خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي بتاريخ "الريدز".

أما ليفربول، فرفع رصيده إلى النقطة رقم 70، ليصبح على بعد نقطة وحيدة من مانشستر يونايتد، وثلاث نقاط عن صاحب المركز الرابع، توتنهام هوتسبرز.