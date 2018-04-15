حارس منتخب مصر يغيب عن كأس العالم.. وأبوتريكة يواسيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف حارس مرمى المنتخب المصري، أحمد الشناوي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها، متمنيا التوفيق لناديه، الزمالك، في المحافل القادمة، ومنتخب بلاده في كأس العالم 2018.

وكتب الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "باقي الفحوصات والاطمئنان على حجم اصابة الرباط الصليبي اخيرا ألف حمد وشكر ليك يا رب وقدر الله وما شاء فعل وأخيرا أتمنى منكم الدعاء.. والتوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم.. ومنتخب مصر في كأس العالم.. وأهلي وشعب بلدي بورسعيد".

من جانبه، واسى النجم المصري السابق، محمد أبوتريكة، الشناوي، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع قائلا "ألف سلامة يا أحمد وترجع بالسلامة".

وبذلك سيجبر المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، على استدعاء حارس ثالث للفراعنة في كأس العالم، مع محمد الشناوي وعصام الحضري.