قائد ليفربول يكشف دعابة محمد صلاح عن هدف هاري كين أمام ستوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح قائد ليفربول، الإنجليزي جوردن هندرسون، مواطنه هاري كين، بتصريح كشف فيه عما قاله له النجم المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة بورنموث، السبت.

وقال هندرسون في تصريحات أدلى بها لقناة BT Sport "لقد قال لي صلاح إنه يريد أن تحتسب الأهداف الثلاثة باسمه"، في إشارة إلى احتساب هدف لكين أمام ستوك سيتي، من قبل الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف قائد ليفربول عن صلاح، بعد الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة: "إنه لاعب رائع وعليه أن يحافظ على تحركاته بالكرة وقوته، إنه لاعب كبير وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف".

وكان الفرعون المصري قد سجل هدفا في تلك المباراة، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و40 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي كان قد احتسب هدفا لكين أمام ستوك سيتي، رغم أنه لم يلمس الكرة، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا، لكنه فشل بالتسجيل أمام مانشستر سيتي، السبت.