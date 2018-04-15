مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعثر اليونايتد أمام ويست بروميتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منح ويست بروميتش ألبيون، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي، بعد أن فاز بهدف نظيف على مضيفه مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 71، مقابل وصول السيتي للنقطة 87 بعد فوزه على توتنهام هوتسبرز، السبت.

ووصل الفارق بين الغريمين إلى 16 نقطة مع تبقي خمس جولات على نهاية الدوري، 15 نقطة متبقية، وبذلك يكون السيتي قد ضمن تحقيق اللقب الخامس بتاريخه.

قدم فريق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مستويات مذهلة خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ"، إذ حقق 28 انتصارا وثلاثة تعادلات، وخسر في مباراتين فقط.

يذكر أن المركز الثاني الذي يحتله يونايتد أصبح مهددا، بعد أن وصل الفارق بينه وبين ليفربول إلى نقطة وحيدة.