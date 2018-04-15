أسامة هوساوي مودعا جماهير الهلال بعد إعلانه الرحيل: لن أنساكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المدافع المخضرم، أسامة هوساوي، جماهير نادي الهلال، قائلا "لن أنساكم"، وذلك بعد أن أعلن رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية المباراة التي توج بها الزعيم بلقب الدوري السعودي.

وكتب هوساوي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "ستة مواسم جميلة قضيتها في نادي الهلال حققنا فيها الكثير من البطولات ولله الحمد كل الشكر للجماهير الهلالية على دعمهم للاعبين لن أنساكم أتمنى لكم التوفيق".

ولم يعلن قائد دفاع الفريق الأزرق عن وجهته المقبلة، مؤكدا أنه يصب تركيزه حاليا على المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 بروسيا.

وانتقل هوساوي لصفوف الهلال عام 2008 وبقي معه حتى عام 2012، قبل أن ينتقل إلى الأهلي ويلعب معه حتى عام 2016، حين عاد للهلال مجددا وبقي في صفوفه حتى الموسم الحالي.