العين الإماراتي يقصي الريان القطري من أبطال آسيا.. ويحجز بطاقة التأهل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف الزعيم الإماراتي، العين، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على مضيفه الريان القطري برباعية مقابل هدف وحيد، الإثنين، ليلتحق بفريق استقلال طهران الإيراني الذي كان قد ضمن تأهله خلال الجولة السابقة.

وعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد في قطر، تقدم العين عند الدقيقة 12 عبر المحترف المصري حسين الشحات، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، عزز النجم عمر عبد الرحمن تقدم "الزعيم" عند الدقيقة 55، قبل أن يضيف السويدي ماركوس بيرغ الهدف الثالث للعين بعدها بثلاث دقائق.

وعند الدقيقة 78، ضرب بيرغ الفريق القطري بالهدف القاتل، حين سجل رابع أهداف فريقه، قبل أن يقلص الريان الفارق عند الدقيقة 85 عبر سيباستيان سوريا.

وبهذا الفوز، وصل العين إلى النقطة العاشرة، في حين تجمد رصيد الريان عند النقطة السادسة، ليحتل الزعيم المركز الثاني خلف الفريق الإيراني بثلاث نقاط، في حين جاء الريان ثالثا والهلال رابعا.