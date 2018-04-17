كريم بنزيما ينتقد نشيد فرنسا ويتحدث عن ليلته في السجن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، نشيد بلاده الوطني لأنه "يدعو للحرب"، كما أنه دافع عن نفسه في وجه صافرات الاستهجان التي يتلقاها من قسم من جماهير فريقه بسبب تراجع معدله التهديفي في المواسم الأخيرة، وكشف عن تعامل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، معه بعد الليلة التي قضاها في السجن.

وقال بنزيما في حوار أجراه مع مجلة Vanity Fair، عن سبب التزامه الصمت خلال عوف النشيد الفرنسي: "إذا استمعت للنشيد الوطني فإنه يدعو للحرب وأنا لا أحب ذلك".

أما عن الانتقادات التي توجه له بسبب تدني معدله التهديفي، فقال اللاعب الذي ينحدر من أصول جزائرية: "يتعرض اللاعبون العظماء للانتقاد دائما، من أجل مبيعات الصحف"، وأضاف: "أحاول مساعدة زملائي على تحقيق الفوز، ولا أهتم بظهور اسمي في وسائل الإعلام".

وعن سبب علاقته الجيدة مع بيريز، قال بنزيما: "عدت إلى مدريد حزينا بعد أن قضيت ليلة في السجن (بسبب قضية فالبوينا)، فوجدت فلورنتينو بانتظاري في المطار، لقد غمرني بعاطفته، كما أنه يقف بصفي في الأوقات الجيدة والسيئة، إنه يمثل عائلة بالنسبة لي".

يذكر أن بنزيما لم يسجل سوى خمسة أهداف خلال 32 جولة في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات.