بعد شائعات رحيله.. غزل متبادل بين عمر السومة وأهلي جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم السوري لنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ألمح فيها إلى بقائه مع فريقه، بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى النادي الأهلي المصري، ليرد عليه المتحدث الرسمي باسم "الراقي" بتغريدة كانت بمثابة "غزل" متبادل بين الطرفين.

وكتب السومة تغريدة جاء فيها "وعبر الزمان سنمضي معا"، وهو شعار الأهلي والمقطع الأول من نشيد النادي، الذي تردده الجماهير الأهلاوية في معظم المباريات، وقام النادي الأهلي بإعادة نشر التغريدة.

بالمقابل، رد المتحدث الرسمي باسم "قلعة الكؤوس"، سالم الأحمدي، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع، نشر فيها فيديو للسومة وكتب فوقه "الماضي لك وبكرا لك وبعده لك"، وهو مقطع من أغنية المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.

وكانت قد ربطت عدة تقارير إعلامية اسم النجم السوري بالانتقال إلى النادي الأهلي المصري، بصفقة من المقرر أن يرعاها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، لكن تغريدة السومة الأخيرة بددت تلك الشائعات إلى حد ما.

يذكر أن هداف الدوري السعودي لثلاثة مواسم، عاش فترة صعبة مع ناديه خلال الموسم الحالي، إذ عبر عن غضبه بعد تبديله في مباراتين إثر عودته من الإصابة، وانتقد قرارات مدربه، الأمر الذي كاد أن يشعل أزمة داخل أروقة النادي، لكن تدخل آل الشيخ في النهاية حال دون ذلك.