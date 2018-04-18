شيخ أزهري عن إفطار لاعبي مصر بكأس العالم: لما لا نؤجل المونديال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر، عبد الحميد الأطرش، أن إفطار لاعبي المنتخب المصري خلال مشاركتهم في كأس العالم غير جائز، مقترحا أن يتم تأجيل البطولة العالمية إلى ما بعد نهاية شهر رمضان.

وقال الأطرش في حوار صوتي مع قناة Ten المصرية، إن بطولة كرة القدم يمكن أن تؤجل، وتساءل: "ماذا سنستفيد من كأس العالم، هل سنحرر بيت المقدس؟".

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن إفطار المسافر جائز إذا كانت الغاية من السفر كافية لإجازة الإفطار، ولعب كرة القدم ليس مبررا لكسر الصيام في رمضان، حتى وإن كان مصدرا للعيش.

لم تكن هذه هي الفتوى الأولى بشأن مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2018، خلال شهر رمضان، إذ كان قد أباح الشيخ السعودي صالح المغامسي، إفطار لاعبي "الأخضر" خلال المونديال.

يذكر أن السعودية ومصر سيلعبان ضمن المجموعة الأولى من المونديال إلى جانب روسيا وأوروغواي،