كونتي يتعرض لموقف محرج: زوجتي تتصل دائما في أسوأ الأوقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض مدرب نادي تشيلسي، الإيطالي أنتونيو كونتي، لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته.

وبينما كان كونتي يتحدث عن ظهيره الإسباني، ماركوس ألونسو، رن جرس هاتفه، فنظر إلى المتصل ووجد أنها زوجته، ليقول: "إنها زوجتي، دائما تتصل في أسوأ وقت، أعتذر لكم، تستطيعون فرض غرامة مالية علي".

وتابع كونتي الذي نجح في تحويل الموقف المحرج إلى حادثة طريفة: "كنت سأنزعج إذا حدث هذا الأمر معي"، ليمازحه أحد الصحفيين قائلا "ربما أرادتك أن تحضر قليلا من الحليب".

أكمل المدرب الإيطالي مؤتمره الصحفي الذي امتدح فيه بطل الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، مؤكدا أنه يستطيع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.

يذكر أن تشيلسي لا يعيش موسما جيدا، وذلك لأنه يحتل المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري، بفارق ثماني نقاط عن المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.