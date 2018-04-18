محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي من البطولة، والتي ضمت اسم النجم المصري محمد صلاح، إذ كان اللاعب الوحيد في القائمة من ليفربول.

وضمت التشكيلة كل من حارس مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، مع مدافعي مانشستر سيتي، الإنجليزي كايل ووكر والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، إلى جانب ومدافع توتنهام، البلجيكي يان فيرتونغين، بالإضافة ظهير تشيلسي، الإسباني ماركوس ألونسو.

أما في خط الوسط، فجاء كل من البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني ديفيد سيلفا من السيتي، والدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام.

وقاد صلاح خط الهجوم إلى جانب لاعب توتنهام، الإنجليزي هاري كين، ومهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

يذكر أن النجم المصري يحتل صدارة هدافي "البريميرليغ"، برصيد 30 هدفا، متفوقا على كين بفارق خمسة أهداف، ما أنه وصل إلى هدفه رقم 40 خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات.